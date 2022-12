Volwassenenfonds Sport & Cultuur Lelystad wegens succes verlengd

Meer en langer sporten

Tamaryoës Kok, coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, is blij met het verlengen van het fonds: ,,De aanvragen stromen nog steeds wekelijks binnen, waardoor te zien is dat nog niet iedereen geholpen is. Door verlenging van het fonds kunnen nog meer mensen sporten. Ook kunnen de sporters die nu al een beroep doen op het fonds zo blijven sporten.’’ De cultuuraanvragen kunnen in 2023 ook weer bij alle intermediairs worden aangevraagd. ,,Voor sport wordt dan maximaal 250 euro vergoed en voor cultuur is dat 450 euro per jaar.’’