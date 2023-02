Voor het eerst meer dan 200.000 banen in Flevoland

In Flevoland groeide in 2022 het aantal banen met 6.700. Dit is een groei van 3,4% vergeleken met 2021. Het aantal banen komt daarmee voor het eerst boven de 200.000 uit. Om precies te zijn: 205.200 banen. De banengroei is ook sterker dan in voorgaande jaren.

Weer banengroei in horeca, uitzendbranche en vrijetijdssector

De horeca, uitzendbranche en sector cultuur, sport en recreatie kregen tijdens de coronalockdowns te maken met vraaguitval en gedwongen sluitingen. Hierdoor verdwenen in voorgaande jaren banen in deze sectoren. In 2022 groeit het aantal banen in deze sectoren weer.

Top vijf sectoren hetzelfde als vorig jaar

In de sectoren groot- en detailhandel en de gezondheidszorg groeide het aantal banen het hardst. Daarna volgen het onderwijs, de verhuur van roerende goederen en overige dienstverlening en de bouw. Hiermee is de top vijf van sectoren met de meeste banengroei hetzelfde als vorig jaar.

Toename banen in alle Flevolandse gemeenten

In alle Flevolandse gemeenten nam het aantal banen en vestigingen in 2022 toe. In absolute zin groeit het aantal banen in Almere het hardst (+4.000 banen). Ook in relatieve zin is de banengroei in 2022 het sterkst in Almere, samen met Urk. In beide gemeenten zien we een toename van 4,5%.

Duurzaam ondernemen

Dit jaar zijn bij het onderzoek vragen gesteld over duurzaam ondernemen. Van de Flevolandse bedrijven houdt 40% zich bezig met duurzaam ondernemen. Er zijn flinke verschillen per sector. In de sectoren nutsbedrijven, landbouw, bosbouw en visserij en in de industrie houden bedrijven zich het vaakst bezig met duurzaam ondernemen. In de dienstverlenende sectoren het minst.

In bijna alle sectoren zijn energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie de populairste maatregelen. Ook geven bedrijven relatief veel aandacht aan het verminderen van materiaalgebruik en afvalstromen.