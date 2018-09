Vooral inwoners van Lelystad voelen zich ongezond

30,9 procent van de Lelystelingen beoordeelt zijn of haar gezondheid in 2016 als zeer slecht, slecht of 'gaat wel', meldt het CBS. In Staphorst voelen de inwoners zich stukken gezonder: daar voelde 'slechts' 16,4 procent zich niet gezond.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2016 bevat enquête-uitslagen van ruim 450 duizend volwassen inwoners verspreid over het land. Deelnemers moesten de vraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid?' beantwoorden.