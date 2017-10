Voorlopig einde van Stille Nacht in Poppodium Underground

Het festival in Underground begon in 2010 en was meteen een succes. Pakweg een week voor Kerst vinden op meerdere plekken in het gebouw optredens plaats, waarbij de oefenhokken worden omgetoverd tot huiskamers. Stille Nacht heeft in de loop der jaren navolging gekregen in Rotterdam, Eindhoven en Volendam. Voor zover bekend, vindt het festival dit jaar alleen in Rotterdam plaats. Is het nu definitief voorbij voor Stille Nacht in Lelystad? ,,We houden de mogelijkheid open voor volgend jaar'', aldus Den Hartog. ,,Ik kan er nog niks over zeggen.''