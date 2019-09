Voormalig OM-gebouw Lelystad proeftuin aanpak zwakke vloeren

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) laat in Lelystad vier constructiebedrijven experimenteren met methodes om de zwakke vloeren te verstevigen. Het gaat om vloeren die zijn geconstrueerd met betonnen breedplaten. Deze vloeren staan sinds het inzakken van een parkeergarage bij Eindhoven Airport in 2017 bekend als potentieel onveilig. Het bouwen met breedplaten is sinds 2000 veelvuldig toegepast. Voor dergelijke vloeren zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken inmiddels nieuwe, verscherpte bouwregels opgesteld. Vandaar dat de start van de proef in Lelystad enige vertraging heeft opgelopen. Als de testfase dit najaar is voltooid, kan het RVB de resultaten toepassen bij de aanpak van rijksgebouwen met zwakke vloeren, zoals de rechtbank in Zwolle.