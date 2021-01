Voormalige Forum voor Democratie-leden in Flevoland haken aan bij nieuwe partij JA21: ‘Baudet gedroeg zich als verlicht despoot’

De voormalige Forum voor Democratie-fractie in Flevoland sluit zich aan bij de partij JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. ,,We kunnen Eerdmans niet betrappen op het narcisme van Thierry Baudet’’, zegt fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn.

Na een felle interne ruzie stapten Eerdmans en Nanninga eind vorig jaar op bij Forum voor Democratie. Kort daarop begonnen begonnen ze JA21, een ‘brede volkspartij op rechts’. Ze noemen zich rechtser dan de VVD, maar ‘fatsoenlijker’ dan Forum of de PVV. ,,Ja21 is vooral een nuchter alternatief’’, zegt Ransijn. Heel wat anders dat de ‘wispelturige’ Forum-leider Baudet, vindt hij.

Toen Baudet weigerde op te treden tegen de radicaliserende jongerenafdeling van zijn partij, de JFvD, ontketende hij een oorlog binnen Forum. Met een leegloop van leden als gevolg, op zowel landelijk als provinciaal niveau. Vijf van de zes Statenleden in Flevoland hielden de partij voor gezien en gingen zelfstandig verder onder de naam Flevoland 2020.

‘Prettig aanspreekpunt’

Dat was van korte duur. Inmiddels heeft deze fractie zich aangesloten bij JA21. ,,We kennen Eerdmans als coördinator voor de provincies bij Forum voor Democratie, hij is een prettig aanspreekpunt’’, zegt Ransijn. Met Nanninga is veel overleg gevoerd tijdens de crisis bij Forum, gaat hij door. ,,Leden die stukliepen op Baudet, zochten elkaar op.’’

De standpunten van JA21 in Flevoland wijken niet veel af van die van Forum voor Democratie, zegt Ransijn. ,,Daar was niks mis mee.’’ Als voorbeelden noemt hij een ‘overheid die transparanter moet zijn’ en het stikstofbeleid van de provincie waar veel mis mee zou zijn.

Quote Baudet ging zich als een soort verlicht despoot gedragen. Hij werd heel wispeltu­rig Gert-Jan Ransijn, Voormalig fractievoorzitter van FvD in Flevoland

Hij noemt het ‘verdrietig’ wat er de laatste maanden binnen Forum is gebeurd. ,,Zo veel mensen hebben zo hard gewerkt aan die partij. En in enkele weken is alles in het ravijn gekieperd door Baudet en de Baudet-jugend, waarmee ik geen vergelijking met de Tweede Wereldoorlog wil maken. Baudet ging zich als een soort verlicht despoot gedragen. Hij werd heel wispelturig. Binnen de partij hebben we uitgebreid gesproken over rewilding en de gevaren daarvan. Stelt hij vervolgens voor om de Haarlemmermeer aan te wijzen voor rewilding. Waar ben je dan mee mee bezig?’’

Complottheorieën

Ook de complottheorieën en andere ‘vreemde ideeën’ van Baudet stonden hem tegen. ,,Baudet vindt dat híj de partij is. Tja, dan moet je vooral een kleine partij blijven. We hebben Eerdmans niet kunnen betrappen op het narcisme van Baudet.’’

Forum voor Democratie werd bij de provinciale verkiezingen in 2019 in een klap de grootste partij in Flevoland. Van de acht zetels is er nog maar een over: Anton de Lange blijft als enige achter Baudet staan. Eerder al was Cornelis van Den Berg uit onvrede opgestapt en de zetel van Maxim Gortworst is vorig jaar niet opgevuld bij gebrek aan kandidaten op de kieslijst.

