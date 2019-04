Voormalige orthopeden MC Zuiderzee openen nieuwe kliniek in Lelystad

Orthopeden van het voormalige MC Zuiderzee ziekenhuis openen woensdag een nieuwe orthopedische kliniek in Lelystad, onder de naam Orthoparc Flevoland. „Van de behandeling van sportletsel tot het plaatsen van een nieuwe heup of knie. Wie snel hulp wil, zonder wachtlijst en vergoed door de verzekering, kan bij ons terecht”, zegt orthopeed Jasper Zwiers.

Hij begint de kliniek samen met zijn collega's Anne Jan Swieringa, Hans Simons en Maria Nijland. De Flevolandse vestiging is de vierde van de reeds langer bestaande organisatie Orthoparc.

In de kliniek aan de Reaal in Lelystad worden alleen poliklinische behandelingen gedaan. Meer ingrijpende operaties worden uitgevoerd in de operatiekamers van de Orthoparc-klinieken in Bosch en Duin en in Rozendaal. De vierde kliniek van Orthoparc is in Haarlem.

Dertig behandelingen

De vier orthopeden kunnen zo’n dertig verschillende behandelingen uitvoeren aan botten, gewrichten, spieren en pezen. „Denk aan een heup, knie of schouder die niet meer wil of die pijn doet. Ook voor sportletsel kun je hier komen”, aldus Zwiers. Plaatsing van een nieuwe heup of knieprothese zit eveneens in het repertoire.

In de operatiekamers van Orthoparc in Bosch en Duin worden vier tot vijf mensen per dag geopereerd. Daarbij worden moderne technieken toegepast, zoals de ‘voorste benadering’ bij het plaatsen van een nieuwe heup. De chirurg bereikt het heupbot vanaf de voorkant, tussen de spieren door. Een ‘rapid recovery’ herstelprogramma brengt patiënten volgens de orthopeden snel weer op de been.

Specialisaties

Naast algemene behandelingen heeft elk lid van het voormalige MC Zuiderzeeteam een specialisatie. Orthopeed Maria Nijland is gespecialiseerd in voetchirurgie, Hans Simons in kruisbandchirurgie, heup- en knieprotheses. Anne-Jan Swieringa is specialist in schouder- en heupchirurgie en Zwiers in de behandeling van heup- en knieartrose.