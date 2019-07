Voortplanting edelherten in Oostvaardersplassen mogelijk aan banden gelegd

Mobiele bandieten slaan opnieuw toe: boeren in Flevoland slachtof­fer van G­PS-dief­stal

9 juli Het is schering en inslag bij boeren in Flevoland. Opnieuw zijn er GPS-systemen gestolen uit tractoren. ,,Dit is een probleem voor boeren in heel Nederland. Deze mobiele bandieten slaan in heel Nederland toe”, zegt woordvoerder Ed Kraszewski van de landelijke politie.