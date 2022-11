Voortvluchtige Pool opgepakt in Lelystad, tweede in negen dagen tijd: ‘Dat is toeval’

Politieagenten hebben gisteren aan de Kopenhagenlaan in Lelystad een voortvluchtige Pool opgepakt. De man moest in eigen land nog een celstraf uitzitten voor identiteitsfraude.

De politie was getipt over de 48-jarige man die in eigen land gezocht werd en wachtte hem op bij zijn mogelijke verblijfplaats. ‘Na enige tijd verscheen de man buiten en werd hij aangehouden’, meldde de politie via twitter.

Een woordvoerder van Politie Lelystad geeft aan dat informatie over voortvluchtigen bij hen binnenkomt via het Fugitive Active Search Team (FAST)-NL of andere onderzoeksteams. FAST-NL lokaliseert voortvluchtigen die staan gesignaleerd. Het gaat daarbij om veroordeelden, ontsnapte criminelen of (jeugd)TBS’ers.

Tweede

Dinsdag 15 november werd er in Lelystad ook al een voortvluchtige Pool opgepakt. Daarbij ging het om een 41-jarige man die nog vier jaar celstraf had uitstaan in zijn vaderland. Hij gaf zichzelf aan bij het politiebureau in Lelystad, waar hij werd aangehouden.

‘Zo kan het dus ook’, concludeerde de politie. Waarvoor de eerste Pool moest zitten, is niet bekend.

De politie denkt niet dat er een speciale reden is waarom Lelystad in trek lijkt bij voortvluchtige Polen. ,,Het is toeval’’, aldus de woordvoerder.