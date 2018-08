Voorwaardelijke boete voor smaad en belediging wethouder Lelystad

Achtergrond is een conflict uit 2006, toen K. met ruzie is weggegaan bij de Eduvier-groep, een instelling voor speciaal onderwijs. Hij was er leraar, de echtgenoot van wethouder Sparreboom was er destijds bestuurder/directeur. K. vond dat hij geschoffeerd is, maar ontplofte helemaal toen de moeder van een leerling hem belde dat ze werd beschuldigd van kindermishandeling, dat de school melding zou gaan doen bij het Bureau Kindermishandeling en dat haar zoon geschorst was van school.

,,Schandalig”, roept de voormalige leraar, want in zijn ogen volkomen onterecht, met schade voor de betreffende leerling. Brieven en klachten aan instanties hielpen niet, vandaar dat hij zijn grieven over vermeende wantoestanden op de school op internet zette. ,,Het enige wat rest is je verhaal vertellen, openbaar maken.”