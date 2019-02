Voorzitter actiegroepen: ‘Minister moet vaker in de spiegel kijken’

Ververs vertoefde jarenlang in de top van het bedrijfsleven en heeft een lange staat van dienst als bestuurder. De Hattemer gaf liefst 25 jaar leiding aan uitgeefconcern Wolters Kluwer en was onder meer president-commissaris van ING.

Een zienswijze van 217 pagina’s; jullie laten er geen gras over groeien.

,,Zeker niet. We pakken het groot aan. Omdat de uitbreiding van Lelystad Airport tot zeer schadelijke gevolgen zal leiden. We hopen dat nu eindelijk het besef doordringt dat de overheid op volstrekt de verkeerde weg zit. Dit vliegveld onder deze omstandigheden openen, kan gewoon niet.”

Wat is de belangrijkste boodschap van SATL?

,,Stop met Lelystad Airport. Het besluitvormingsproces van de afgelopen jaren zit vol fouten en tekortkomingen. Het moet opnieuw en dan op een deugdelijke manier. Daarna kun je alsnog – op basis van de juiste feiten – bezien of Lelystad Airport er moet komen of niet. Daar heb ik overigens een hard hoofd in. Er is geen enkele garantie dat de laagvliegroutes in de toekomst ook echt hoger kunnen.”