Vrienden uit Lelystad starten coronaplatform: ‘Positief geluid tegen ziekte’

Opknapbeur­ten en online dinnershow om horecaza­ken overeind te houden tijdens coronacri­sis

7:00 Horecazaken worstelen met de verlenging van de coronamaatregelen. Ondernemers proberen het hoofd boven water te houden door creatief te zijn. Café Eigenwijs en restaurant De Bastaard in Kampen krijgen een opfrisbeurt en in Lelystad organiseert Hajé een online dinnershow. ,,We kunnen in zak en as gaan zitten, maar moeten er ook het beste van maken”, stelt Hajé-eigenaar Thierry de Jager.