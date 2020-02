Vrijspraak voor Lelystedelinge voor ‘gesjoemel’ met kinderopvangtoeslag

De 35-jarige gastouder Mariam S. uit Lelystad is woensdag vrijgesproken voor fraude met kinderopvangtoeslag. De rechtbank in haar woonplaats vindt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Al trekt die wel haar ‘zorgvuldigheid en rechtmatigheid’ in twijfel.

De officier van justitie vond twee weken terug ter zitting dat S. deelgenoot was van een grote zwendel met ruim 100.000 euro aan kinderopvangtoeslag door een gastouderbureau in Hilversum tussen 2008 en 2014. Het gros van de verdachten in die zaak - onder wie de hoofdverdachte - werd eerder al vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. S. was vennoot van dit gastouderbureau en hielp klanten met het aanvragen van de toeslag. Voor de meeste dossiers die haar ten laste werden gelegd, vroeg de officier al vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. ,,We hebben echter toch één zaak uit 2009 tegen haar rond kunnen krijgen’’, zei hij.

Het ging om de aanvraag van kinderopvangtoeslag voor een gezin dat veel meer uren uitbetaald kreeg dan opvang werd geleverd. Volgens S. heeft de moeder in dit dossier zelf geknoeid met de aanvraag. ,,Ik heb het echt gedaan met de gegevens die zij me gaf. Daarna is ze vast geschrokken van de bedragen en de ophef en heeft ze mij de schuld in de schoenen geschoven.’’

Eis

De officier zag dat anders en eiste een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. ,,Want feit blijft dat het bureau in kwestie stonk aan alle kanten en dat mevrouw daar heeft rondgelopen.’’

S. benadrukte dat zij steeds naar eer en geweten heeft gehandeld. ,,Ik zei ook altijd tegen de mensen dat de bedragen schattingen waren en mogelijk zouden moeten worden terugbetaald aan de Belastingdienst’’, legde ze ter zitting uit. Wel wist ze dat er bij het gastouderbureau waar ze werkte, dingen gebeurden die niet klopten.

Bij een controle door de Belastingdienst bleken er namelijk veel meer gezinnen op papier te staan dan aan wie er volgens haar oppas werd geleverd. ,,Ik werd toen door mijn compagnon gedwongen om de dossiers te vervalsen. Dat is het enige dat ik fout heb gedaan’, bekende ze huilend ter zitting. De onterechte toeslag heeft ze inmiddels uit eigen zak terugbetaald. ,,Zuur, want de hoofdverdachte in deze zaak heeft al het geld in zijn zak gestoken. Ik heb er nooit wat van gezien. Maar goed, dat is nu achter de rug.’’

