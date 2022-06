Vrouw (41) riskeert celstraf door bijzonder bezoekje aan gevangenis Lelystad

Bussen in de regio vallen vanaf vandaag uit door staking, chauffeurs willen betere cao

Chauffeurs in het streekvervoer leggen vanaf vandaag op meerdere plekken in het land het werk neer. Dat gebeurt omdat de chauffeurs een betere cao willen. Hierdoor vallen ook veel busritten in deze regio uit. Vandaag wordt er onder meer gestaakt in Lelystad, Harderwijk, Dronten, Emmeloord en Zwartsluis.

31 mei