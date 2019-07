Vrouw uit Lelystad krijgt taakstraf voor oplichten van rouwende weduwnaar

Het slachtoffer maakte 10.000 euro over naar de vrouw die hij kende als Melissa. Omdat die naam niet paste bij het opgegeven rekeningnummer, hield de bank de overschrijving tegen en ging op onderzoek uit. De dochter van het slachtoffer deed vervolgens aangifte van oplichting.

De man -net weduwnaar geworden- vertelde bij de politie dat N. hem bij zijn voornaam had aangesproken in de supermarkt en zich voordeed als zijn vroegere overbuurvrouw ‘Melissa’. Niet veel later zei ze dat ze dringend geld nodig had voor het verlengen van haar verblijfsvergunning en om een rechter en cipier te betalen. Omdat hij in de war was na het overlijden van zijn vrouw, trapte hij in haar leugens.

Maar volgens de Lelystedelinge is het zo allemaal niet gegaan. Zij vertelde de politierechter dat ze al jarenlang in het geheim een innige vriendschap had met het slachtoffer. ‘Niemand mocht daarvan weten, hij schaamde zich ervoor’, zei ze. ‘Had u dan een relatie met hem’, vroeg de rechter. ‘Daar wil ik niet op antwoorden’, zei de vrouw, terwijl de dochter van de man achter haar in tranen uitbarstte. ‘Ik heb aan hem beloofd om daar niks over te zeggen.’

Financiële situatie

N. vertelde verder dat ze al jaren goede gesprekken had met de weduwnaar. Diepe gesprekken. Ze spraken daarvoor af op plekken buiten Lelystad of bij hem thuis. En toen zij hem vertelde over haar moeilijke financiële situatie, wilde hij volgens haar helpen. ‘Dus heb ik hem mijn bankrekeningnummer gegeven.’ De officier van justitie geloofde niks van dit verhaal en eiste honderd uur werkstraf en twee maanden cel voorwaardelijk tegen N.. ‘Mevrouw heeft bewust dit kwetsbare slachtoffer uitgekozen en misbruik gemaakt van zijn moeilijke situatie. Ze geeft vervolgens ook helemaal geen openheid van zaken, haar verklaringen veranderen steeds weer. Dat neem ik haar erg kwalijk.’