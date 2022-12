Vrouw uit Lelystad leeft in zwaar vervuilde woning met haar vijf honden: ‘Uitwerpselen lagen overal’

MET VIDEO Piloten van Boeings en straalja­gers vliegen nu in stokoude Fokkers vanaf Lelystad: ‘We klinken als bommenwer­pers’

De gloriedagen van vliegtuigbouwer Fokker liggen in een ver verleden, maar in Lelystad leeft de geschiedenis voort. Een groep mannen houdt met de stichting Fokker Four al veertig jaar vier oude lesvliegtuigjes in de lucht. Ze zijn wereldwijd vermaard. ,,Het klinkt alsof we eraan komen met bommenwerpers.’’ Over bevlogenheid, boutjes en broze toekomstplannen.

27 november