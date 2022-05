Vrouw ‘uit raam geduwd’ bij wooncomplex in Lelystad

Man (19) aangehou­den voor aanrijding Stadspark Lelystad: slachtof­fer werd zwaarge­wond achtergela­ten

Een 19-jarige man is aangehouden na een ernstige aanrijding in Lelystad. Woensdagmiddag raakte in het Stadspark in Lelystad een 19-jarige man zwaargewond. Een mogelijk betrokken automobilist was in geen velden of wegen te bekennen.

