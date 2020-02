Vuurwerk door brievenbus in Lelystad: deur en gang vernield

Gezocht! Doortasten­de ‘hulppoli­tie­agen­te’ uit Lelystad

11:53 De politie in Lelystad is op zoek naar een vrouw die een bijzondere rol heeft gespeeld bij een achtervolging in de stad, afgelopen zondagmiddag. Mede dankzij haar hulp, kon een verdachte van een beroving worden opgepakt.