VVD en erfgoedvereniging schieten Catalina te hulp

Zowel erfgoedvereniging Bond Heemschut als VVD-Kamerlid Remco Dijkstra maken zich zorgen over het dreigende vertrek van Nederlands enige nog vliegende Catalina vliegboot. Naar aanleiding van publicaties in deze krant heeft Dijkstra schriftelijke vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Bond Heemschut dringt er bij minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op aan subsidie beschikbaar te stellen om het toestel in Nederland te houden.

Beide vinden dat de Catalina in Nederland moet blijven omdat het tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld in Nederlands-Indië. Onder meer bij de evacuatie van Nederlandse burgers.

Onbegrijpelijk

Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil dat ‘alles op alles gezet moet worden om dit historisch belangrijke vliegtuig in Nederland te houden’. “Het is onbegrijpelijk dat in een tijd waarin zoveel geld door het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor erfgoed, de eigenaar zich gedwongen ziet het vliegtuig te verkopen aan een buitenlands museum waardoor export naar de Verenigde Staten dreigt”, aldus Christian Pfeiffer van Heemschut.

De vereniging vraagt minister Van Engelshoven geld beschikbaar te stellen uit het Nationaal Aankoopfonds, dat ook gebruikt wordt voor de aanschaf van belangrijke schilderijen. Het beheer zou dan volgens Bond Heemschut in handen moeten worden gegeven van bijvoorbeeld de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Rondvluchten

VVD-Kamerlid Dijkstra wil onder meer van de minister weten of het mogelijk is de strenge regels rond historische luchtvaart zo aan te passen dat het mogelijk blijft om met dit toestel in Nederland te blijven vliegen. Commerciële rondvluchten moeten volgens Dijkstra mogelijk blijven omdat die ‘essentieel zijn om voldoende fondsen bijeen te krijgen voor behoud van dergelijke vliegtuigen’. Ook vraagt hij de minister om snel te gaan overleggen met haar ambtgenoot van Cultuur over de mogelijkheid subsidies voor cultureel erfgoed beschikbaar te stellen.

Minuut voor twaalf