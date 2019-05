VVD’er in Flevoland stemt op D66 voor Eerste Kamer

Welk VVD-Statenlid koos voor een vertegenwoordiger van een andere partij is niet bekend. De stemming is geheim. Mogelijk werd er bewust afwijkend gestemd. De kans is aanwezig dat verschillende partijen de afgelopen dagen flink rekenden om een eventuele restzetel in de Eerste Kamer binnen te halen. Zo had ook de VVD er alle belang bij dat regeringspartner D66 goed scoorde, om zo als coalitie in de senaat een maximaal aantal zetels in de wacht te slepen. Het kabinet verloor overigens de meerderheid in de Eerste Kamer, mede door het forse verlies van D66. De democraten behaalden 7 zetels (-3). De VVD kwam tot 12 zetels (-1).