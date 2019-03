VVD Lelystad beslist vanavond over lot raadslid na omstreden IQ-tweet: ‘Dit is onacceptabel’

Konikpaar­den uit Oostvaar­ders­plas­sen goed aangekomen in Spanje

16 maart Circa dertig konikpaarden uit de Oostvaardersplassen zijn vanochtend goed aangekomen in Paleolítico Vivo, vlakbij Atapuerca in Spanje. Dat meldt Staatsbosbeheer in zijn boswachtersblog.