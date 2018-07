Waar naartoe met de grote grazers uit de Oostvaardersplassen?

Hoe zat het ook alweer?

Twee weken geleden besloten Provinciale Staten van Flevoland dat de mens het weer voor het zeggen krijgt in de Oostvaardersplassen. Een meerderheid van de politiek sloot zich aan bij de adviezen van de commissie Van Geel. En dat betekent onder meer een forse verlaging van het aantal grote grazers. Het natuurgebied moet de kans krijgen om zich te herstellen, om weer het vogelparadijs van vroeger te worden.

En nu?

De provincie en Staatsbosbeheer laten er geen gras over groeien en hebben nu al een overeenkomst ondertekend. Een 'stevige stap', laat gedeputeerde Harold Hofstra weten. ,,Het is noodzaak om zo snel mogelijk te starten.'' Joke Bijl van Staatsbosbeheer: ,,Na het advies van de commissie Van Geel hebben we al een opzetje gemaakt.''

Wat staat er in die overkomst?

Dat Staatsbosbeheer snel, nog dit jaar, begint met de aanleg van 100 hectare aan bosschages. Later komt daar nog eens 200 hectare bij. Om de dieren de volgens velen broodnodige beschutting te bieden. Ook komt 500 hectare van het natuurgebied langer onder water te staan. Om vogels te lokken.

Hamvraag is natuurlijk wat er met de grote grazers gaat gebeuren

Dit is in elk geval het onderwerp waar de meeste aandacht naar uitgaat. Er mogen niet meer grote grazers in het gebied zijn dan waarvoor voedsel beschikbaar is. En dat betekent in eerste instantie een halvering: van de 2200 van eind maart naar 1100 later dit jaar. Bedoeling is om 180 konikpaarden 'af te vangen' en naar elders te verplaatsen. ,,We hebben meerdere aanbiedingen gekregen'', zegt provinciewoordvoerder Patriek Hofstra. ,,Uit binnen- en buitenland. Serieus en niet-serieus. Zelfs Alaska is genoemd. Deze zomer kijken we wat reëel is. Snel na de zomer moet dat duidelijk zijn.''

En de 980 edelherten?

Die zijn moeilijker te vangen en te verhuizen. De provincie onderzoekt of er elders in Nederland of anders in het buitenland plek is voor deze dieren. Ook dit moet kort na de zomer bekend zijn, aldus de woordvoerder. Gedeputeerde Hofstra kon in juni niet beloven dat afschot geen optie is.

Blijven de heckrunderen over

Daar zijn er niet zo veel van in de Oostvaardersplassen. Die mogen blijven.

Dure grap, dat verplaatsen van grazers