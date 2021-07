Waarom is Lelystad in beeld voor een zwaarbeveiligde rechtbank en valt Zwolle (waarschijnlijk) af?

Advocaat Plasman verrast rechters: verdachte (42) van mensenhan­del uit Lelystad zit gevangen in Irak

3 juni Advocaat Peter Plasman had donderdag bij de rechtbank in Zutphen een flinke verrassing in petto voor de rechters en het Openbaar Ministerie. Zijn van betrokkenheid bij mensenhandel verdachte cliënt M.H. (42) uit Lelystad kon niet bij de zitting aanwezig zijn, omdat hij sinds kort om onduidelijke redenen in Irak blijkt vast te zitten.