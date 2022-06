Waarom leerlingen elkaar bedreigen en afpersen om geld (en wat de school eraan kan doen)

GroenLinks Flevoland zet ‘lastige’ bestuurder uit de fractie: ‘Zelfde idealen, maar andere toon’

GroenLinks Flevoland heeft gebroken met Statenlid Hicham Ismaili Alaoui. Hij gaat verder als eenmansfractie GroenRood. ,,We hebben nog geprobeerd om met hem in gesprek te gaan, maar dat is helaas niet gelukt’’, zegt fractievoorzitter Corina Straatsma van de coalitiepartij.

9 juni