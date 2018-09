Wageningen University opent proeftuin voor landbouw van de toekomst in Lelystad

Dijk Lelystad - Enkhuizen weer open voor vrachtwa­gens en aanhangers

21 september De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is weer open voor vrachtwagens en auto's met aanhangers. De dijk was vanavond enige tijd verboden gebied voor deze weggebruikers. Wel geldt er nog een maximale snelheid van 70 kilometer per uur én een inhaalverbod.