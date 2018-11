Wat is de toezegging van minister Bruno Bruins over het ziekenhuis in Lelystad waard?

Het ziekenhuis in Lelystad lijkt gered nu minister Bruno Bruins heeft toegezegd de belangrijkste zorg in stand te houden. Maar wat is die belofte waard? Kan die wel waargemaakt worden? Onder medisch specialisten in Flevoland heerst twijfel.

De woorden van minister Bruins in de Tweede Kamer waren woensdag helder: de basiszorg, de spoedeisende hulp en verloskundige zorg in Lelystad blijven behouden. Dat klinkt als de redding van MC Zuiderzee in Lelystad, maar dat is niet per definitie waar.

Nog diezelfde avond nuanceerde de minister dat. Een verslaggever van Nieuwsuur vroeg of het ziekenhuis in Lelystad sowieso weer open gaat. Het antwoord van Bruins: ,,Dan gaat het erom dat die basiszorg en die spoedeisende zorg voor Lelystad en omstreken is georganiseerd. En niet welke organisatie en achter welke voordeur. Dat is nu de vervolgvraag. Als het maar geregeld wordt."

Verwarring

De uitspraak zorgt voor verwarring onder de medische staf van het failliete ziekenhuis. Daar werden de woorden van de minister via WhatsApp massaal gedeeld, zo vertellen bronnen die anoniem willen blijven. Jasper Zwiers, orthopedisch chirurg, spreekt wel in het openbaar namens de medische staf van de IJsselmeerziekenhuizen. Hij vraagt zich af wat de minister met de uitspraak bedoelt. ,,Vooral het stukje over de 'voordeur'. Dan krijg je toch de indruk dat Lelystad niet zeker openblijft."

Het medisch personeel betwijfelt bovendien of Bruins zich realiseert wat hij toegezegd heeft. ,,Alleen al het behouden van de verloskundige zorg zorgt ervoor dat je een breed ziekenhuis nodig hebt. Mét operatiekamers en een intensive care", stelt Zwiers. Bovendien mag er voor een deel van de werkzaamheden op die afdeling geen sprake zijn van een fusieziekenhuis. Patiënten moeten namelijk weten in welk ziekenhuis ze terecht kunnen voor deze zorg. Dit zou een plan van een samenwerkend ziekenhuis dwarsbomen, stellen de specialisten.

Verliesgevend

Het houden van de spoedeisende hulp heeft hetzelfde effect: daarvoor is een breed ziekenhuis nodig. ,,Uiteraard juichen wij een breed tweedelijnsziekenhuis toe. Maar het brede ziekenhuis is al jaren verliesgevend. Dus dan vraag je je meteen af hoe de minister dit gaat regelen." Wordt er bijvoorbeeld een zak met geld uitgetrokken? De IJsselmeerziekenhuizen draaiden de afgelopen jaren miljoenenverlies.

De toezegging zorgt voor onduidelijkheid op de werkvloer. Maar ook bij bijvoorbeeld het St Jansdal in Harderwijk. Dat ziekenhuis is een serieuze overnamekandidaat en wil 'Lelystad' in afgeslankte vorm overnemen. Dat bijt volgens het St Jansdal met de uitspraken van de minister.

Curator

Gezondheidseconoom Marcel Canoy stelt dat de toezegging van de minister niet per definitie betekent dat dit ook gaat gebeuren. ,,Natuurlijk is het ministerie een zeer belangrijke speler in dit verhaal. Maar de curator zal alle opties afwegen en hoeft niet per definitie de lijn van de minister te volgen."

Sowieso moet volgens Canoy in Flevoland aan de zorgplicht worden voldaan. ,,Daarnaast is er ook nog een politieke afweging. Hoe ver mogen inwoners van Flevoland maximaal reizen om een ziekenhuis te bezoeken? Kun je het ze aandoen om extra kilometers naar bijvoorbeeld Zwolle of Harderwijk te laten maken?"

De econoom stelt dat in Flevoland een ziekenhuis in principe zou moeten kunnen overleven. ,,Het is geen krimpregio, zoals Zeeland of Oost-Groningen. Hoe naar het nu ook is voor de betrokkenen, het faillissement biedt ook een kans. Een kans om met een schone lei te beginnen en de problemen uit het verleden achter te laten."

Groot belang

Collega zorgeconoom Guus Schrijvers noemt de toezegging van de minister wel degelijk van groot belang. ,,Dit faillissement is een testcase. Er zijn veel meer ziekenhuizen in vergelijkbare steden. Deze uitspraken geven duidelijk aan dat de minister bereid is zo'n ziekenhuis te redden." Dat dan sowieso een breed ziekenhuis nodig is, is niet per definitie waar, zegt hij. ,,'s Nachts zou bijvoorbeeld op afstand, via een scherm een uroloog mee kunnen kijken. Je moet creatief zijn."

Cees de Bruijn van de patiëntenraad hecht ook veel waarde aan de toezegging. ,,Ik geloof er heilig in dat de minister zich aan zijn belofte houdt. En dus dat er een breed ziekenhuis in Lelystad blijft."

Het ministerie laat bij monde van woordvoerster Inge Freriksen weten dat de toezegging van de minister helder is. ,,De toezegging is dat een vorm van deze zorg in Lelystad overeind blijft. Verder gaan we nu eerst in gesprek met overnamekandidaten, de zorgverzekeraars en andere betrokkenen om te kijken wat de beste opties zijn."