'Wat je voelt als je mediteert? Niets!'

VideoZelfontplooiing en iets doen voor de wereld om je heen. Het kan in Lelystad. Daar mediteren vierhonderd mensen per dag. Hun collectieve kracht verbetert de wereld. Zeggen ze. Het toppunt van zelfontplooiing? Boven jezelf uitstijgen. De Transcendente Meditatie-aanhangers uit het Sidha dorp in Lelystad komen aardig dichtbij met yogisch vliegen.

Toen ze er neerstreken, vierendertig jaar geleden, prijkte Lelystad in de top drie van misdadige gemeenten in het land. Inmiddels zijn ze gezakt naar nummer 29. Voor Theo Tromp wel een bewijs dat de mensen die aan Transcendente Meditatie (kortweg: TM) doen de wereld om hen heen positief veranderen.

Recentelijk schreef hij generaal Middeldorp, de hoogste baas bij defensie. ,,Het hele land kan baat hebben bij deze meditatieve kracht. Het trainen van één procent van het defensiepersoneel is voldoende om Nederland onoverwinnelijk te maken. Sterker nog, als je vijfhonderd militairen speciaal traint is dat genoeg." Helaas gaf de opperbevelhebber geen antwoord en ook de minister, die een cc-tje kreeg, gaf geen asem. Theo haalt de schouders op. Hij is één van de leraren in dit 'Sidhadorp' van Lelystad. Sidha's zijn de gevorderden in de meditatietechnieken, de yogische vliegers hier.

Effecten

Maar hoe zichtbaar is die meditatieve kracht dan wel? Europa verbrokkelt, de aarde versmeert en naast Trump staat het koffertje met de ontsteking van de atoomwapens. ,,Helaas hadden we niet de juiste aantallen om Trump te weren. maar toch zijn de effecten zichtbaar. Elk land om ons heen heeft een terroristische aanval gehad. Bij ons is die weggebleven. Dat is geen toeval.''

Quote Elk land om ons heen heeft een terroristische aanval gehad. Bij ons is die weggebleven. Dat is geen toeval. Theo Tromp

Het TM-dorp, geen echt dorp, maar een hoek van de Lelystadse Waterwijk met de Rivierenlaan als middelpunt. De stichting Harmonisch Wonen zorgt sinds 1985 voor huurhuizen van natuurlijke materialen, de supermarkt is biologisch, op de Maharishi-basisschool 'De Fontein' wordt tweemaal daags tien minuten gemediteerd. Het restaurant is strikt vegetarisch, de wijn is vruchtendrank en een glas gezuiverd water is hier populair, voor één euro, met de keuze tussen warm en koud. De huisarts werkt volgens de ayurvedische traditie met vata, pitta en kapha als fundamenten.

Ordelijk en harmonieus

Quote Eenmaal in die toestand wil je er eigenlijk nooit meer uit. Pierre Knibbeler Wat je voelt als je mediteert? Het antwoord van Pierre Knibbeler is ontnuchterend: niets! ,,En dat is het beste gevoel dat je kunt hebben, je gedachten en gevoelens zijn tot stilstand gekomen en je zit in een toestand van een pure wakkerheid. Eenmaal in die toestand wil je er eigenlijk nooit meer uit, alles is ordelijk en harmonieus, een hemels niveau." Sinds 1973 doceert hij deze meditatietechnieken al. Volgens zijn kaartje is hij 'Consulent Maharishi Ayurveda, leraar Maharishi Vedische Astrologie en sanskritist'.

Zij zijn beiden zo ver in meditatietechnieken dat ze van de aarde kunnen loskomen. Dat doen ze 's morgens en 's avonds in de meditatiehal, met de ingang op het oosten, ideaal voor de energie. Het is goeddeels wit van binnen, er liggen matrassen en schuimkussens want bij het 'Yogish vliegen' kan het er heftig aan toe gaan.

Hoppen

Vliegen is de term niet, het is meer hoppen in een kruiszit, waarbij ze steeds even loskomen van de aarde. De spierkracht helpt zichtbaar mee, maar is toch ook niet voldoende om zulke hoge sprongen te verklaren. Vreemd blijft het dus. Écht zweven gebeurt hier niet, een dergelijke 'levitatie' is trouwens ook nog nooit in beeld gevangen. Het is onduidelijk of de Maharishi het als de grote leraar zelf kon. Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino bereikten deze staat wel, volgens de overlevering, maar ook hier ontbreekt doorslaggevend bewijs.

Volledig scherm Theo Tromp en Pierre Knibbeler komen lichamelijk en geestelijk los van het aardse. Ze verheffen zichzelf met yogisch vliegen. © Rob Voss

Stoelgang

Je hoeft er niet in te geloven, of je leven lang vruchtendrank te drinken in plaats van wijn. Uiteindelijk komt het neer op een techniek, zegt Pierre. Op Wikipedia is een instap voor beginners: maak in gedachte een geluid, een zoemtoon desnoods. Liever nog een mantra. Laat toe dat die klank stiller en stiller wordt in het hoofd. ,,Dan blijft een bewustzijn over, zonder gedachten", zegt hij. Het is trouwens het niveau waarop de meeste mensen het houden, nog het best samen te vatten met: gezond voor de geest en goed voor de stoelgang. Sterker nog, en de laptop gaat weer open: tachtig procent minder hartfalen!

Quote IJzer hoef je maar voor tien procent te magnetiseren om het hele voorwerp magnetisch te maken. Pierre Knibbeler