Wat neem je mee de gevangenis in? Kleren, tandenborstel, schoenen... (en 75 kogels?)

Christen­Unie Flevoland over mogelijke samenwer­king met PVV: ’Politiek mag schuren’

Bij de achterban bestaan twijfels, maar de ChristenUnie in Flevoland gaat toch in gesprek met PVV over de mogelijkheid om samen in een coalitie te stappen. Een ding is zeker, zegt lijsttrekker en kandidaat-gedeputeerde Harold Hofstra: ,,We zullen niet samenwerken met partijen die mensen uitsluiten, op wat voor grond dan ook.’’