Wat weet jij van Lelystad? Doe de quiz

video Blik terug op 50 jaar Lelystad

15:24 Een stad die nog maar vijftig jaar bestaat heeft nauwelijks geschiedenis. Zeker als je dat vergelijkt met de vele eeuwenoude steden die Nederland rijk is. Maar toch viert nostalgie hoogtij bij het zien van deze videobeelden. Want wonen in een drooggemalen polder, bijna 5 meter onder zeeniveau : het is en blijft een bijzonder fenomeen.