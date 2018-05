Wat zijn de twijfels van de ChristenUnie over Lelystad Airport waard?

Tijdens het grote debat in de Tweede Kamer over Lelystad Airport klonken er dinsdagavond veel kritische geluiden. Ook bij regeringspartijen. Vooral de ChristenUnie is kritisch en twijfelt openlijk. Maar wat is die twijfel waard? 5 vragen over de twijfels van de ChristenUnie.