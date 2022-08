Watersportbranche hengelt driftig naar personeel in Lelystad, na ‘vruchtbare’ coronaperiode

Hiswa te Water, de grote watersportshow in Lelystad, heeft er met de Watersport Carrièredag op donderdag 1 september een nieuwigheidje bij. De reden om juist nu met deze banenmarkt op de proppen te komen: de branche is de afgelopen jaren zo gegroeid dat er inmiddels behoorlijk wat werk bij is gekomen.

Hiswa te Water bestaat inmiddels vier jaar, maar kon dankzij corona alleen in 2018 en 2019 fysiek plaatsvinden. Andere kant van de medaille: juist in die coronatijd barstte de branche compleet uit zijn voegen. Het leek wel of heel Nederland het ruime sop koos en een bootje aanschafte. Alles wat dreef ging het water op.

Bootshow

Met als bijkomend gevolg dat watersportbedrijven smachten naar personeel. Vandaar het idee om op een dag van de vijfdaagse bootshow - die van 31 augustus tot en met 4 september in de Batavia Haven plaatsheeft - een banenmarkt op te zetten.

Honderden vacatures

,,Iedereen staat er toch al, dus het is een kleine moeite voor de bedrijven om hun vacatures te presenteren’’, zegt medeorganisator en standhouder Arjen Bergijk, zelf eigenaar van een vaarschool. ,,Er zijn enkele honderden banen beschikbaar’’, weet hij. ,,Het is breder dan je zou denken. Traditionele banen als scheepsbouwer of havenmeester. Maar ook veel administratieve en commerciële banen. Zo is er online nog een wereld te winnen en is er een grote vraag naar online marketeers.’’

Volledig scherm Een uitpuilende jachthaven Strand Horst aan het Wolderwijd in de zomer van 2020. De coronacrisis en de wil om in eigen land op vakantie te gaan, ontketende een run op plezierjachten in Nederland. © Erik van 't Woud

Seizoenswerk is ‘broodje aap’

Een groot misverstand is volgens hem dat veel mensen nog denken dat werken in de watersportbranche een seizoensverhaal is. ,,Klopt niet, in nagenoeg alle watersportbedrijven wordt fulltime gewerkt. Ik durf wel te zeggen dat verreweg het grootste gedeelte fulltime is. Zelfs in de verhuur: de seizoenen worden langer en in de winter moet de boel worden opgeknapt.’’

Hij lacht: ,,En als je er eenmaal werkt, wil je nooit meer weg. Want wat is er mooier dan om mee te werken aan de hobby van miljoenen Nederlanders?’’