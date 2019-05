Weduwnaar uit Swifterbant houdt neuroloog uit Lelystad verantwoordelijk voor overlijden vrouw

Een weduwnaar uit Swifterbant klaagt een neuroloog uit het voormalige IJsselmeerziekenhuis in Lelystad aan. Volgens de man is de arts verantwoordelijk voor het overlijden van zijn vrouw. Het regionaal medisch tuchtcollege in Zwolle behandelt de klacht en doet over uiterlijk zes weken uitspraak.

De toen 85-jarige vrouw van de man stierf in de vroege ochtend van 8 mei 2017 nadat ze de avond ervoor was opgenomen. Ze werd toen binnengebracht op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) met onderkoeling en lage bloeddruk. Haar toestand verslechterde, maar haar echtgenoot werd ’s nachts door een verpleegkundige naar huis gestuurd. Vijf minuten daarna overleed de vrouw.

Janboel

,,Het was er een janboel’’, stelde de man voor het tuchtcollege over de zorg die zijn vrouw kreeg. Hij trof haar bij terugkeer aan in een schemerige uithoek van de hartbewaking, beweerde hij. ,,Zonder monitor, alles afgekoppeld. Wat is daar gebeurd?’’ Hij zou de neuroloog erop hebben aangesproken die het hoofdbehandelaarschap op zich had genomen, nadat de geraadpleegde internist en cardioloog daartoe niet bereid zouden zijn geweest.

De neuroloog wilde dat eigenlijk niet, verklaarde hij, omdat behandelen van onderkoeling en lage bloeddruk niet tot zijn specifieke vakgebied behoren. Hij vertelde dat hij de vrouw, die een forse ziektegeschiedenis had, heeft onderzocht en dat ze toen in diep comateuze toestand verkeerde. ,,De kansen om er doorheen te komen waren slecht.’’

Niet-reanimeren

Met de echtgenoot zou volgens hem zijn besproken dat een niet-reanimeren en niet-beademen beleid zou worden gehanteerd. De echtgenoot leek dat volgens hem te hebben begrepen en ermee in te stemmen. Van zo'n gesprek was volgens de klager echter geen sprake. Over de neuroloog: ,,Ik heb hem nauwelijks gezien of weg was hij weer. Had hij maar goed met me gesproken. Ik heb haar tien jaar thuis persoonlijk verzorgd, ik heb ervaring’’