Week tegen Eenzaamheid moet mensen in Lelystad verbinden

Op zaterdag 1 oktober staat van 10.00 tot 14.00 uur een speciale informatiestand van Een tegen Eenzaamheid Lelystad bij BinnenIn aan de Neringpassage in het centrum. Geïnteresseerden kunnen hier meer te weten komen over eenzaamheid en wat ze daar zelf tegen kunnen doen. Het team van Een tegen Eenzaamheid Lelystad staat klaar met informatie, een kopje koffie of gewoon voor een praatje. Ook staat er deze dag een stand van van dit team bij de Dag van de Ouderen in het Stadhuis.

Wie andere mensen wil ontmoeten, mee wil doen met de activiteiten of samen met een ander leuke dingen wil doen in Lelystad, kan het volledige programma bekijken op de website. Ook is er de activiteitenapp Lelystad met Elkaar, die te downloaden is via de gebruikelijke kanalen.