Wees voorbereid: de eerste échte storm is op komst

De storm is in deze regio vooral aan het IJsselmeer te voelen. ,,De storm neemt in de nacht van maandag op dinsdag toe naar windkracht 6 in het IJsselmeergebied", verwacht Van Wezel. ,,Het wordt onstuimig in Flevoland. Er is kans op zware windstoten van 90 kilometer per uur aan de IJsselmeerkust en windvlagen van 80 kilometer per uur in de rest van de provincie.” Aan het eind van de middag neemt de windkracht af.