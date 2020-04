Wegstemmen ‘spottend’ kunstwerk langs A6 gaat twee keer mis bij statenlid: ‘Er zou een koerier komen, ik heb niemand gezien’

Tijdens de digitale statenvergadering worstelde Van den Berg van eenmansfractie GO (Groep Otten) vorige week met de apparatuur. Hij was mede-indiener van de motie om De Tong van Lucifer te verplaatsen, maar zijn stem kwam niet door. De stemming staakte bij 20 voor en 20 tegen: zonder Van den Berg is er geen meerderheid.

Koerier

De provincie besloot ‘voor de zekerheid’ om een digitale stemming te houden. Eind vorige week ging een koerier bij alle statenleden langs om hun stem op te halen. Inmiddels is de uitslag bekend: wéér 20-20. Net als vorige week heeft de gepensioneerde Van den Berg niet meegedaan. Hoe kan dat nou? ,,Ik heb geen koerier gezien’’, zegt de Almeerder. ,,De envelop met mijn stem ligt nog bij de voordeur. Erg vervelend’’.

Quote Hadden ze niet even kunnen bellen toen ze zagen dat mijn stem ontbrak? Cornelis van den Berg , Eenmansfractie GO

,,Onze bel staat best hard, ik kan me niet voorstellen dat ik ‘m heb gemist’’, gaat hij door. ,,Ik wist ook niet hoe laat de koerier zou komen. Hadden ze niet even kunnen bellen toen ze zagen dat mijn stem ontbrak? Dan had ik ‘m kunnen scannen’’. Van den Berg vindt dat zijn stem alsnog meegeteld moet worden. ,,In deze tijd lopen veel procedures anders. Daar mag je geen misbruik van maken’’.

Volgens een woordvoerder van de provincie hadden de statenleden ook zelf hun stem naar het provinciehuis mogen brengen. Dit is gemeld tijdens de statenvergadering. Van den Berg heeft dit niet meegekregen.

Godslasterlijk

De ‘Tong’ is eerder dit jaar losgeraakt door de harde wind en werd verwijderd voor reparatie. GO en zeven andere partijen willen het kunstwerk verplaatsen naar een plek waar het minder last heeft van weer, wind én vandalisme. Reparaties en beveiliging zouden te duur worden. Voor SGP en ChristenUnie speelt nog iets mee: het kunstwerk zou ‘godslasterlijk’ zijn. Kunstenaar Ruud van de Wint zou bij de plaatsing hebben gezegd dat het de gevallen engel voorstelt die zijn tong uitsteekt naar de hemel.