Wegvallen ziekenhuis Lelystad zorgt voor veel langere ambulanceritten; oudere echtparen kunnen elkaar soms niet bezoeken

Sinds de sluiting van de spoedeisende hulp van in Lelystad in oktober is de gemiddelde totale ritduur in een ambulance van Lelystedelingen opgelopen tot meer dan 50 minuten. Het voornaamste tijdverlies komt volgens de gemeente Lelystad door de extra tijd die het kost om een patiënt naar een ziekenhuis verder weg te vervoeren.

Dat schrijft de gemeente in een analyse op basis van cijfers van de GGD Flevoland.

Voor de sluiting van het ziekenhuis lag de gemiddelde rittijd op ongeveer 35 minuten. Voor Urk - ook in het verzorgingsgebied van het failliete ziekenhuis - is de totale rittijd zelfs opgelopen tot meer dan een uur. De langere rittijden zijn niet het enige knelpunt door het omvallen van het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is in Lelystad nu gedeeltelijk beschikbaar; in de avonduren en in het weekend is de eerst hulp gesloten en wijken patiënten o.a. uit naar Harderwijk en Almere. Voor kinderen is er echter helemaal geen spoedeisende hulp in de omgeving van Lelystad. De gemeente noemt die situatie onacceptabel.

Niet op bezoek

Patiënten uit Lelystad komen nu niet alleen in Harderwijk of Almere terecht, maar ook in Sneek en Heerenveen. Een stuk verder weg. Dat zorgt soms voor schrijnende situaties, zeker bij mensen met een laag inkomen: zo zijn er bij de gemeente gevallen bekend van oudere echtparen die niet bij elkaar op bezoek kunnen of patiënten zonder auto die ter voorbereiding van een ingreep meerdere keren ver moeten reizen, zonder dat het openbaar vervoer een goede aansluiting biedt.

Hoge werkdruk

Huisartsen en verloskundigen in de regio melden een toegenomen werkdruk, omdat ze problemen hebben met het plaatsen van patiënten. Op het moment dat een huisarts een patiënt ergens wil plaatsen, is er regelmatig geen plek, waardoor ze de andere ziekenhuizen moeten nabellen of er plek is. Door de hoge werkdruk is het werken in de omgeving onaantrekkelijk geworden, melden artsen. Dat terwijl de regio al met een huisartsentekort kampt.