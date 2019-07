Wegverkeer kan weer over de A6, nu heeft scheepvaart last van storing Ketelbrug

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Mogelijk speelt de hitte een rol. De brug is na tussenkomst van een monteur handmatig gesloten. Zolang onduidelijk is waarom de brug niet automatisch wilde sluiten, gaat die niet omhoog. ,,We moeten voorkomen dat de brug weer in storing gaat’’, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het wegverkeer is weer op gang gekomen, nu is het de scheepvaart die last heeft van de storing. Schepen met hoge masten kunnen de Ketelbrug voorlopig niet passeren.