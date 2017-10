Welke gevolgen heeft rekenfout voor Lelystad Airport?

Welke fouten zijn er gemaakt?

Circa 80 procent van de vluchten van Lelystad Airport gaat richting bestemmingen in Zuid-Europa. Het ligt dus voor de hand dat van de aankomende vluchten eveneens 80 procent uit zuidelijke richting komt. In de mer is echter rekening gehouden met slechts 43 procent. Dat klopt niet, want in werkelijkheid zullen de zuidelijke aankomstroutes over Gelderland en Overijssel dus meer vliegtuigen en meer geluid te verwerken krijgen.

Tevens is er in de mer-berekeningen vanuit gegaan dat vliegtuigen in de buurt van Lelystad met een stationair draaiende motor vliegen en dus amper lawaai produceren. Ook dit klopt niet, want de vliegtuigen zullen over langere afstand op 1.800 meter vliegen. En een vliegtuig dat horizontaal vliegt, moet juist extra gas geven anders valt het naar beneden. Dat zorgt voor meer geluid, vooral op het traject Biddinghuizen – Zeewolde.

Wat gaat Dijksma doen?

Dijksma heeft de rekenfouten toegegeven en laat de komende weken het geluidsonderzoek gedeeltelijk overnieuw maken, nu met de juiste rekengegevens. Daarna laat ze de onafhankelijke commissie-mer beoordelen of er een volledig nieuwe milieu effect rapportage voor Lelystad Airport nodig is. In november hoopt ze duidelijkheid te kunnen geven.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Dijksma zelf verwacht dat het geluidsonderzoek dat ze overnieuw laat doen nauwelijks consequenties heeft. Een volledig nieuw mer-rapport zal daarom niet nodig zijn, denkt ze, en Lelystad Airport kan ‘gewoon’ per 1 april 2019 van start als vakantievliegveld. Niks aan de hand, dus.

Daar denkt HoogOverijssel echter heel anders over. De actiegroep verwacht dat het nieuwe onderzoek wel degelijk zal aantonen dat een veel groter deel van Oost-Nederland geluidshinder ondervindt van Lelystad. Als dat zo is, moet de mer mogelijk overnieuw worden uitgevoerd. Dit zorgt voor veel extra vertraging, want ook het Luchthavenbesluit – dat vakantievliegveld Lelystad mogelijk maakt – moet dan opnieuw worden vastgesteld. In dit scenario zal Lelystad Airport mogelijk pas (veel) later open kunnen dan het nu geplande 1 april 2019.

Intussen wordt de internetconsultatie over Lelystad Airport grif ingevuld. Burgers kunnen tot begin november hun mening geven over de lage vliegroutes van Lelystad Airport. Dat kan via internetconsultatie.nl/lelystadairport Het ministerie zal alle reacties beoordelen. Dinsdagmiddag hadden 625 mensen gereageerd.

Enquête