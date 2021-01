Werk aan de A6 tussen Lelystad - Noord en de Ketelbrug begint morgen en gaat maanden duren

‘Luciano Pavarotti’ (35) uit Amersfoort spil in groot onderzoek naar wapenhan­del: Lelystede­lin­gen opgepakt

12 januari Een groot wapenhandelnetwerk is door de politie opgerold. In totaal werden zeventien personen opgepakt, onder wie meerdere verdachten uit Lelystad. Een Amersfoorter die de bijnaam ‘Luciano Pavarotti’ gebruikte is volgens de politie de spil in het netwerk.