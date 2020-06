Werk aan Houtribdijk bij Lelystad afgerond: wereldprimeur voor Nederland

Omwonenden van het IJsselmeergebied zijn door de versterkte dijk de komende decennia beschermd tegen hoogwater. De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De uitvoering van het project begon in 2017 en vond deels plaats in coronatijd, maar het project is toch binnen de geplande tijd afgerond.

900 voetbalvelden

,,De Houtribdijk biedt niet alleen bescherming tegen de weersextremen waar we meer mee te maken krijgen. Ook is er natuur bijgekomen ter grootte van ruim 900 voetbalvelden en is er meer plek voor recreatie, zoals een nieuw watersportstrand bij Lelystad”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen vanmiddag bij de oplevering.

De Houtribdijk is tussen 1963 en 1976 aangelegd om het huidige Markermeer in te polderen. Toen de inpolderingsplannen wijzigden, bleef de weg op de dijk een belangrijke verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De Houtribdijk beschermt de omliggende provincies ook tegen opstuwend water.

Wereldprimeur

Aan de kant van Enkhuizen is de dijk versterkt met 10 miljoen kuub zand. In enkele maanden tijd is dit opgespoten uit het naastgelegen Markermeer. Vervolgens is het in de vorm van enorme zandpakketten tegen de dijk gelegd. Dit is milieuvriendelijker en maakt de natuur diverser. Nergens anders ter wereld zijn brede zandoevers eerder toegepast in een zoetwatergebied zonder eb en vloed. Aan de kant van Lelystad is de Houtribdijk versterkt met 1.200.000 ton breuksteen en 100.000 ton gietasfalt.