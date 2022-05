Werkstraf voor man uit Lelystad die neust in politiesystemen: ‘Zeer kwalijk’

Date nagetrok­ken in politiesys­teem door Lelystede­ling (32): ‘Gevoel dat het niet klopte’

Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee raadpleegde de politiesystemen om te kijken of een vrouw die hij leerde kennen via een datingsite wel te vertrouwen was. Hij ging na of familieleden in het systeem voorkwamen. En of iemand van wie hij iets kocht via Marktplaats wel deugde. Hij deelde informatie met familie en kennissen.

