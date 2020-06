Wethouder Lelystad (66) onverwachts overleden: ‘We zijn geschokt en verslagen’

updateWethouder John van den Heuvel (66) van de gemeente Lelystad is in de nacht van vrijdag op zaterdag onverwachts overleden. De hardwerkende wethouder stond bekend om zijn onuitputtelijke betrokkenheid bij de inwoners van Lelystad. ,,John was SP’er in hart en nieren en als wethouder boven alles heel begaan met het lot van de stad”, reageert SP-fractievoorzitter Alexander Sprong.

Van den Heuvel was sinds 2014 wethouder in Lelystad. Daarvoor was hij acht jaar raadslid en onder meer fractievoorzitter en afdelingshoofd van de SP. Donderdag zou hij als SP-wethouder in een nieuwe coalitie starten. ,,Hij was helemaal opgeladen om er weer twee jaar tegenaan te gaan. Het is wrang dat hij die klus nu niet kan afmaken. Heel verdrietig”, vertelt de aangeslagen fractievoorzitter.

Als wethouder was Van den Heuvel de laatste jaren belast met grote, vaak ingewikkelde portefeuilles als Financiën, Werk en Inkomen, Armoede, schuldhulpverlening en Handhaving. Toen twee wethouders in maart vertrokken nam hij tijdelijk waar voor de portefeuilles Gemeentelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en Sport en bewegen.

‘24 uur per dag bezig met de toekomst van Lelystad’

,,Het is een ontzettend harde werker, de toekomst van Lelystad ging hem aan het hart. Daar was hij bij wijze van spreken 24 uur per dag mee bezig.”

Andere belangrijke dossiers waar Van den Heuvel zich voor inzette waren asbestsanering en de Participatiewet. ,,Tot zijn overlijden was hij erg druk met het asbestprobleem in de stad. Daarnaast wist hij als geen ander hoe belangrijk het voor mensen was dat ze onderdeel van de maatschappij waren.”

Bevlogen wethouder met humor

Lelystad verliest een bevlogen, hardwerkende wethouder. Sprong: ,,Een markante man die ook nog eens heel benaderbaar was. In de lunchpauze was hij vaak in de stad te vinden. Hij kende veel mensen en veel inwoners uit de stad kenden hem. Hij kon met iedereen door een deur en had met iedereen een persoonlijke noot. Humor was daarbij niet voor niets heel belangrijk.”

Ook burgemeester Ina Adema reageert aangeslagen: ,,We zijn geschokt en verslagen. We verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurder en een aimabel mens. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn vrouw en beide dochters. We leven met hen mee.”

Condoleanceregister en herdenking

De gemeente opent vanaf morgen 12.00 uur in het stadhuis een condoleanceregister. Burgemeester Adema zal als eerste dit register tekenen. Daarna kan het register door iedereen worden getekend.

Om te kunnen condoleren is het stadhuis dagelijks geopend tot 17.00 uur, op donderdagavond tot 20.00 uur. De afscheidsbijeenkomst van John van den Heuvel is vrijdagmiddag 3 juli 2020 in de Ölandhorst. Dit gebeurt in besloten kring. Als gevolg van corona is het aantal bezoekers voor de bijeenkomst beperkt tot honderd.