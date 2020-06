Wethouder Lelystad (66) onverwachts overleden

Wethouder John van den Heuvel (66) van de gemeente Lelystad is in de nacht van vrijdag op zaterdag onverwachts overleden. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Van den Heuvel zat namens de SP in zijn tweede collegeperiode. Daarvoor was hij acht jaar raadslid. Het verdriet is groot. “We zijn geschokt en verslagen”, reageert burgemeester Ina Adema. ,,We verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurder en een aimabel mens. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn vrouw en beide dochters. We leven met hen mee.”

Tussen 2006 en 2014 was hij twee periodes raadslid in de gemeente Lelystad. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd hij wethouder namens de SP. Hij was verantwoordelijk voor Werk en Inkomen waaronder uitvoering van de Participatiewet, stads- en wijkbeheer, wijk- en stedelijke vernieuwing op uitnodiging, Werken in de wijk, Sport en recreatie en Integrale handhaving.

Belangrijke portefeuilles

Na de verkiezingen in 2018 bleef Van den Heuvel wethouder. Naast de belangrijke portefeuille Financiën, was hij verder verantwoordelijk voor Werk en Inkomen, Armoede en schuldhulpverlening en Handhaving. Toen twee wethouders in maart vertrokken nam hij tijdelijk waar voor de portefeuilles Gemeentelijk vastgoed en onderwijshuisvesting, Sport en bewegen.

Condoleanceregister en herdenking

De gemeente opent vanaf morgen 12.00 uur in het stadhuis een condoleanceregister. Burgemeester Ina Adema zal als eerste dit register tekenen. Daarna kan het register door iedereen worden getekend.

Om te kunnen condoleren is het stadhuis is dagelijks geopend tot 17.00 uur, op donderdagavond tot 20.00 uur. De afscheidsbijeenkomst van John van den Heuvel is vrijdagmiddag 3 juli 2020 in de Ölandhorst. Dit gebeurt in besloten kring. Als gevolg van corona is het aantal bezoekers voor de bijeenkomst beperkt tot honderd.