Wie heeft de letters Lelystad Airport gestolen?

Bij de Drentse collega's van Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied hebben ze met verbazing kennis genomen van het bericht uit Friesland. ,,Volgens ons is dit niet helemaal juist'', reageert voorzitter Luuk Smink. ,,Wij ontvreemdden in de nacht van 10 op 11 december namelijk alle letters, op vier na: de letters S, T, O en P, zodat er enige tijd 'Lelystop Airport' te zien was. Wij hebben de meegenomen letters afgelopen nacht getoond in ons dorp, waarbij we de letters S, T, O en P zelf gemaakt hebben. Wat de Geitefok wel heeft weten wij niet, maar het kunnen hooguit de vier letters zijn die wij hebben laten hangen, mogelijk hebben ze de rest zelf gefabriceerd.''