Wie is de spoorloos verdwenen eigenaar van een uitgebrande auto in Lelystad?

Er zijn nog veel vragen rond de brand in een lege auto gisteravond in een weiland in Lelystad. De vlammen sloegen uit het voertuig, maar de eigenaar was nergens te bekennen. De politie heeft het autowrak veiliggesteld, maar heeft geen sporen van de bestuurder kunnen vinden.

Iets voor 21:00 uur gisteravond werd de brandweer in Lelystad gealarmeerd, omdat er vlakbij de Knardijk in een weiland een auto in brand stond. De oorzaak van de brand is nog steeds onbekend en er is ook nog geen duidelijkheid over wie de persoon is die zijn auto in het weiland besloot te parkeren. De brandweer kwam met één wagen ter plaatse, maar kan niks zeggen over een eventuele oorzaak. ,,Wij zijn er alleen om de brand te blussen", zegt een woordvoerder. Volgens hem kon de brandweer snel het sein brand meester geven.

De politie had gisteravond moeite de locatie van de brand te vinden en die moeite is er de dag daarna ook als het gaat om het vinden van informatie. Waar de politie eerst laat weten niet op de melding te zijn afgegaan, bleek dat even later wel het geval. De auto, of wat er nog van over was, is door de politie meegenomen voor onderzoek. ,,We gaan uitzoeken of het voertuig ergens aan te linken valt”, aldus een woordvoerder.