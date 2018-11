Wie wil de failliete ziekenhuizen overnemen? Curator presenteert lijstje om 17.00 uur aan de minister

Dat heeft Bruins (Medische Zorg) gezegd. Hij wil meteen in overleg met de bieders en denkt er woensdagavond uit te kunnen zijn.

Er zijn al enkele namen overnamekandidaten bekend: ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Antonius Ziekenhuis in Sneek, Stichting Cardiologie Centra Nederland en de HartKliniek. De laatste heeft het bod vandaag ingetrokken.

St Jansdal in Harderwijk en het Antonius uit Sneek hebben hun interesse getoond voor respectievelijk het ziekenhuis in Lelystad en de zorg in Noordoostpolder en Urk.

Ziekenhuis St Jansdal levert voor de officiële deadline van 17.00 vanmiddag een compleet plan in bij de curator. ,,We maken gebruik van de mogelijkheid te bieden”, laat woordvoerder Anneke Plette van het ziekenhuis weten. Hoe de uiteindelijke bieding er uit gaat zien, wil Plette niet zeggen.

Overvallen

St Jansdal in Harderwijk liet eerder deze week wel meer los over het plan om zorgtaken over te nemen. De overnamekandidaat werd echter overvallen door de toezegging van minister Bruno Bruins voor het ziekenhuis in Lelystad. De bewindsvoerder maakte duidelijk de acute zorg, afdeling verloskunde en spoedeisende hulp te willen behouden. Dat past niet in de plannen van ‘Harderwijk’.

Dagkliniek

Het St Jansdal zag meer heil in een dagkliniek, waardoor inwoners van Lelystad voor 80 procent van de zorg in een eigen ziekenhuis terecht kunnen. Dat is inclusief alle poliklinische behandelingen, een stevige diagnostische tak (röntgen, lab), kleinere operaties waarvoor patiënten niet langer dan een dag in het ziekenhuis hoeven zijn en zelfs een spoedeisende hulppost tot 22.00 uur ’s avonds.

’s Nachts gaat de sleutel in het slot. Voor zware trauma’s, specialistische zorg en ingewikkelde operaties moet de Flevolander zich sowieso in Harderwijk melden. Of het St Jansdal dit plan heeft bijgesteld, wil Plette niet zeggen. ,,We zijn er op dit moment nog volop mee bezig.’’

Cardiologen

Ook de Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft een bod ingediend. Dat bod geldt voor heel het ziekenhuis, dus niet voor alleen de afdeling cardiologie, zo laat CCN-zegsman Igor Tulevski weten. ,,We hebben ook het ziekenhuis in Dokkum overgenomen. Dat is nu een zeer goed ziekenhuis geworden. Er wordt gedaan alsof wij een soort vage ondernemersclub zijn die er op uit zijn om zo veel mogelijk geld te verdienen, maar dat is niet zo. CCN is een stichting.”

Quote Wij zijn er van overtuigd dat ons bod het beste is voor iedereen CCN

Opvallend is dat zorgondernemer Loek Winter, die de IJsselmeerziekenhuizen in 2009 overnam, ook zaken heeft gedaan met CCN. Het heeft een minderheidsbelang van 23,4 procent in één van de holdings die betrokken is bij CCN, zegt de woordvoerster van Winter. Zij benadrukt dat Winter geen enkele inhoudelijke zeggenschap binnen CCN heeft en niet over de dagelijkse gang van zaken gaat. Tulevski: ,,Wij zijn er van overtuigd dat ons bod het beste is voor iedereen. We sluiten namelijk niemand uit en zijn volledig bereid samen te werken. We hebben bovendien een uitgebreid netwerk en werken al met veel ziekenhuizen samen.’’