Wie wordt de grootste in Lelystad en hoeveel partijen komen er in de raad?

Botten van nijlpaar­den en bosolifan­ten te zien bij tentoon­stel­ling in Batavia­land

In het museum van Batavialand in Lelystad wordt op 19 maart de tentoonstelling ‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’ geopend. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over het dierenleven in de ijstijd en het leven van de Neanderthalers in dit deel van het vergane Doggerland.

11 maart