Wijkdeel in Lelystad afgesloten vanwege gaslucht

Beweegbare bruggen in Flevoland worden niet bediend vanwege harde wind

4 mei Alle beweegbare bruggen in Flevoland worden door het onstuimige weer niet bediend. Het is vandaag grotendeels bewolkt en er trekken veel buien over het land. De wind waait vrij krachtig van west naar zuidwest en aan zee zelfs hard of stormachtig.