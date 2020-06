Wild-west in Lelystad: schietpartij op doodgewone parkeerplaats schokt getuigen

Verkoopaf­spraak in Lelystad krijgt nare wending: man (19) gestoken en beroofd

28 mei In het Stadspark in Lelystad is een verkoopafspraak tussen drie jongens gistermiddag uit de hand gelopen en geëindigd in een steekincident en beroving. Hierbij raakte een man van 19 jaar gewond. De politie is op zoek naar twee verdachten van rond de 16 jaar.