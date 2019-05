Willem Vos is terug op de Bataviawerf: ‘Ik help graag’

Hij vertrok in onmin, maar keert terug op de Bataviawerf. Scheepsbouwmeester Willem Vos (79) helpt bij het aan land halen van de Batavia en is bereid om geldschieters te werven. ,,Je kunt me gerust vragen om een gloedvol betoog te houden.’’

Als stichter van de Bataviawerf bent u weer aan boord, zegt directeur Jan Vriezen van Batavialand (waar de Bataviawerf onder valt).

,,Ach, op een bepaalde manier ben ik altijd aan boord geweest. De Batavia is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Kijk, je hoeft niet met iedereen een klik te hebben (in 2002 werd hem door het toenmalige bestuur de wacht aangezegd), maar mensen komen en gaan. Ik had een goed contact met Hans Maris (de vorige directeur) en heb laatst een goed gesprek gehad met Vriezen.’’

U wordt adviseur?

,,Dat is een groot woord. Maar ik kan wel iets zeggen over de Batavia natuurlijk. Kijk, het schip moet uit het water worden gehaald en land komen. Anders zal het verrotten. Regen en wind zijn het ergste, een aanslag op het hout. Een hele klus, ja. Ik help daar graag bij. Ik weet ook wel iets van marketing, want het kost veel geld natuurlijk. Je kunt me gerust vragen om een gloedvol betoog over de Batavia te houden. En ik zou graag de minister-president rondleiden over het schip’’.

Want de overheid moet in actie komen?

,,Dat is wel de bedoeling, maar daar ga ik niet over natuurlijk. Volgens mij staat Rutte er wel open voor. Zeker in aanloop naar de verkiezingen. Verder vind ik dat gemeente en provincie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Batavia mag niet wegrotten. Dat zou een culturele verarming van Lelystad betekenen. Als de Batavia verdwijnt dan worden alle woningen in Lelystad 20.000 euro minder waard. Nu hoor ik mensen al zeggen: Vos overdrijft. Nou, laat het 15.000 euro zijn. De stad mag niet afglijden. Er moet iets gebeuren met de Batavia en ik geloof niet dat dat doordringt bij de overheid.’’

Komt u nog wel eens op de werf?

,,Heel af en toe. Fysiek ben ik niet veel meer waard, ik kan dat stuk niet meer fietsen en wil niet steeds mensen vragen of ze me willen brengen.’’

Ondertussen wil de gemeente de leermeesters wegbezuinigen. Hoe vindt u dat? U heeft de werf ooit opgezet als leer- en werkervaringsproject.

,,Elke keer als de economie opleeft dan wordt de werf minder belangrijk voor de gemeente. Het is een golfbeweging. De wethouder heeft recht op z’n eigen visie hoor, maar die leermeesters zijn goede mensen, die moet je niet wegdoen. Als je wilt stoppen met de leermeesters (die uitkeringsgerechtigden naar een betaalde baan begeleiden) dan zeg ik: hevel ze over naar het onderhoudsteam van de Batavia. Daar zijn ze hard nodig. Verder vind ik dat er een onderwijstraject nodig is. Er zijn nog altijd jongeren die zeggen dat ze niet meer in de schoolbanken willen zitten. Zet ze aan het werk op de werf, overleg met het ROC. Dat is beter dan vogelkastjes timmeren op school.’’